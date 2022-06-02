نقيب الأطباء: مشاكلنا جمّة وطريقنا وعرة

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شكر نقيب الاطباء المنتخب البروفسور يوسف بخاش "كل من ساعد على انجاز هذا الاستحقاق النقابي الوطني"، ووعد بان يكون "على مسافة واحدة من جميع الاطباء" .وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي:" تبدأ اليوم مهامي كنقيب لأطباء لبنان في بيروت، وأتعهّد بأن امثّل المجتمع الطبي بكامله بعيدا من السياسة، وأن ادافع باستقلالية تامة عن كل طبيب اينما وجد على مساحة الاراضي اللبنانية ، وأن اكون على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء في خدمة الأطباء".واضاف : "أشكر من صميم القلب كل من أولاني ثقته تصويتا او وقوفا الى جانب برنامجي الذي اعلنت عنه سابقا، كما أشكر جميع المرشحين الذين ساهموا في انجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي الوطني بامتياز ".وختم: "فلنطوِ صفحة الانتخابات النقابية وقد باتت وراءنا، وننكب على العمل النقابي لما فيه مصلحة النقابة وخير الأطباء. مشاكلنا جمة وطريقنا وعرة، في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، ويبقى هدفي الأساسي تحقيق برنامجي الانتخابي بالتعاون معكم، وتضافر جهودنا جميعاً، حفاظاً على حقوق وكرامة كل طبيب ولقمة عيشه ومجتمعه الانساني".