Advertisement

لبنان

نقيب الأطباء: مشاكلنا جمّة وطريقنا وعرة

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:56
A-
A+
Doc-P-958399-637897643575765773.jpg
Doc-P-958399-637897643575765773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر نقيب الاطباء المنتخب البروفسور يوسف بخاش "كل من ساعد على انجاز هذا  الاستحقاق النقابي الوطني"، ووعد بان يكون "على مسافة واحدة من جميع الاطباء" .

وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي:" تبدأ اليوم مهامي كنقيب لأطباء لبنان في بيروت، وأتعهّد بأن امثّل المجتمع الطبي بكامله بعيدا من السياسة، وأن ادافع باستقلالية تامة عن كل طبيب اينما وجد على مساحة الاراضي اللبنانية ، وأن اكون على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء في خدمة الأطباء".
Advertisement

واضاف : "أشكر من صميم القلب كل من أولاني ثقته تصويتا او وقوفا الى جانب برنامجي الذي اعلنت عنه سابقا، كما أشكر جميع المرشحين الذين ساهموا في انجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي الوطني بامتياز ".

وختم: "فلنطوِ صفحة الانتخابات النقابية وقد باتت وراءنا، وننكب على العمل النقابي لما فيه مصلحة النقابة وخير الأطباء. مشاكلنا جمة وطريقنا وعرة، في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، ويبقى هدفي الأساسي تحقيق برنامجي الانتخابي بالتعاون معكم، وتضافر جهودنا جميعاً، حفاظاً على حقوق وكرامة كل طبيب ولقمة عيشه ومجتمعه الانساني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2022-06-02
11:45 | 2022-06-02
11:42 | 2022-06-02
11:25 | 2022-06-02
11:09 | 2022-06-02
10:56 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website