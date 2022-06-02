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لبنان

قوة مشاة معادية قامت بأعمال جرف في خراج عديسة

Lebanon 24
02-06-2022 | 04:00
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تقدمت قوة مشاة من قوات العدو، عند الأولى والنصف فجرا، من الداخل المحتل الى محلة المحافر خراج بلدة عديسة قضاء مرجعيون قبالة مستعمرة مسكاف عام، بحماية دبابتي ميركافا تبعتهما جرافة عسكرية، قامت بأعمال جرف ورفع سواتر في تلك المنطقة وفي ثم عادت ادراجها الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد نحو الساعة. 
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