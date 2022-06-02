كتل رطبة حتى نهاية الاسبوع ...اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية.وجاء في النشرة الاتي:- الحالة العامة: كتل هوائية معتدلة الحرارة (دون معدلاتها لهذا الشهر ورطبة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وتستمر حتى نهاية الاسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22و 30 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية ، يتشكل ضباب كثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع، واحتمال هطول امطار خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر شمال البلاد.الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية .السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 21 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربيّة ، تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.- الانقشاع: متوسّط، يسوء على المرتفعات المتوسطة.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,28- ساعة غروب الشمس: 19,43