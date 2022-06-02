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لبنان

مناورة لجيش الاحتلال داخل مزارع شبعا المحتلة

Lebanon 24
02-06-2022 | 05:11
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يُسمع اصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة  يتردد صداها حتى القرى المحاذية، ناتجة من مناورة يجريها جيش العدو الاسرائيلي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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