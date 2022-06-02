حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب جثة مواطنة باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتها رباعية الدفع بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع في خلدة-عالية.

فيما تولت جهات اخرى نقلها الى المستشفى.