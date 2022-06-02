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لبنان

حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!

Lebanon 24
02-06-2022 | 05:21
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عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب جثة مواطنة باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية من داخل سيارتها رباعية الدفع بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث الذي وقع في خلدة-عالية.
فيما تولت جهات اخرى نقلها الى المستشفى.
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