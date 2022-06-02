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لبنان
بيان عن اتحاد نقابات المخابز والافران.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
02-06-2022
|
06:35
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كرر اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، أسفه "لما يجري في قطاع صناعة الرغيف من أزمات ناتجة عن فعل مقصود يهدف الى فقدان الرغيف واذلال الناس امام الافران التي بدأت تعاني من نقص في كميات الطحين المسلمة من المطاحن الى الافران بسبب نقص مادة القمح، علما ان وزير الاقتصاد والتجارة يبذل الكثير من الجهود لتفادي حصول ازمة خبز".
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واعلن "ان عددا كبيرا من المطاحن ما زال متوقفا عن العمل بسبب تأخير تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد للمطاحن، الامر الذي ساهم في حصول نقص في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز، على الرغم من قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الذي حدد 12,5 مليون دولار لتسديد ثمن اربع بواخر قمح الا ان هذا القرار لم ينفذ حتى الساعة".
وناشد الاتحاد الرؤساء الثلاثة "العمل على حل هذا الموضوع وتأمين التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لاشهر عدة، ريثما يتم اقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار اميركي لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتفاق عليها مع الجهات المعنية".
ولفت الاتحاد الى "ان ازمة فقدان الرغيف ناتجة عن نقص في كميات القمح لعدم وجود احتياط من القمح وعدم تمكن المستوردين من شراء القمح بسبب التأخير في تسديد ثمنه وفق الالية المتفق عليها الى الشركات المصدرة التي أبدت استياءها من هذا التأخير، مع العلم ان كميات القمح المخزنة لدى المطاحن لا تكفي لاكثر من عشرين يوما".
واوضح انه طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة جداول توزيع الطحين على الافران منذ اكثر من شهر ونصف الشهر للمساهمة في تصويب الامور وحتى اليوم لم يحصل عليها، مع العلم ان هذه الجداول كانت دائما بحوزة الاتحاد.
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
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