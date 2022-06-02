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لبنان

سيّدتان معهما رضيع... إليكم ما حاولتا تهريبه من لبنان إلى العراق! (صورة)

Lebanon 24
02-06-2022 | 06:45
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 20/5/2022، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ /107،600،000/ دينار عراقي مزيّف (حوالَي 75,000$)، جرى ضبطه مخبأ في داخل أمتعة عائدة لسيدتَين معهما طفل رضيع، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية إلى العراق، وهما العراقيّتَين:
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أ. ف. (مواليد عام 1988)
ز. ف. (مواليد عام 1993)
بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفتا أنهما لا تعرفان مصدر هذه الأموال وقد تفاجأتا بوجودها داخل حقائبهما، وأنهما حضرتا إلى لبنان بهدف السياحة ولا تعرفان أحدًا هنا لتتمكّنا من الحصول على هذه الكمية من الأموال.

أودعتا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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