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لبنان

بعدما ضلّوا طريقهم في حرج برمانا.. هذا مصير الاشخاص الخمسة

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:06
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على "تويتر" عن انقاذ خمسة اشخاص ضلّوا طريقهم في حرج برمانا.
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الدفاع المدني

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