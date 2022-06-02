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لبنان

رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:03
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أكد المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان أنه "تم أمس تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين من دون أي تأخير".
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