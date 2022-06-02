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لبنان

بو حبيب التقى سفيري روسيا والصين في لبنان

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:09
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على التوالي سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وسفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان   وتم البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل ) .
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وطلب الوزير بو حبيب من السفيرين   الروسي والصيني تأييد بلديهما  للفقرة رقم 11  التي يتضمنها قرار التجديد والتي تنص على دعم دوريات الجيش اللبناني العاملة في الجنوب لمدة   سنة كاملة بالنفط والغاز والطبابة لتتمكن من القيام بدوريات مشتركة مع اليونيفيل .
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