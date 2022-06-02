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لبنان

الرئيس عون استقبل الداود وأبرق مهنئاً الملكة اليزابيت الثانية بعيد ميلادها

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:17
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لـ "حركة النضال اللبناني العربي" النائب السابق فيصل الداود، وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة وعددا من المواضيع الإنمائية لمنطقة البقاع الغربي.
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تهنئة الملكة اليزابيت

من جهة أخرى، ابرق الرئيس عون الى الملكة اليزابيت الثانية مهنئا بذكرى ميلادها "التي تشكل محطة فرح واحتفال للشعب البريطاني الصديق"، مؤكداً تطلعه الى "تعزيز العلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة، وتوثيق الروابط التاريخية التي تجمع شعبينا الصديقين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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