بعض أصحاب المولدات يسعرون بالدولار... اليكم ما حصل





واصل مفتشو مصلحة الاقتصاد جنوبا مهماتهم الميدانية لملاحقة المخالفين من التجار والحد من تفلت اصحاب المولدات لجهة عدم تقيدهم بالتعرفة الرسمية للكيلو واط



ونظم فريق منهم خلال جولته اليوم 7 محاضر ضبط في صيدا وعبرا والغازية بحق اصحاب مولدات خالفوا تسعيرة الكيلواط الرسمية ورسم الاشتراك الثابت الصادر عن وزارة الطاقة، حيث تقاضوا سعر الكيلواط بالسنت ورسم الاشتراك بالدولار .

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