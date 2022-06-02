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لبنان

بعض أصحاب المولدات يسعرون بالدولار... اليكم ما حصل

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:21
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واصل مفتشو مصلحة الاقتصاد جنوبا مهماتهم الميدانية لملاحقة المخالفين من التجار والحد من تفلت اصحاب المولدات لجهة عدم تقيدهم بالتعرفة الرسمية للكيلو واط   

 ونظم فريق منهم خلال جولته اليوم 7 محاضر ضبط في صيدا وعبرا والغازية بحق اصحاب مولدات خالفوا تسعيرة الكيلواط الرسمية ورسم الاشتراك الثابت الصادر عن وزارة الطاقة،  حيث تقاضوا سعر الكيلواط بالسنت ورسم الاشتراك بالدولار .
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