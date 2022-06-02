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لبنان

الأمانة العامة لمجلس النواب أودعت رئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب

Lebanon 24
02-06-2022 | 07:35
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أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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