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لبنان

تعليق لافت لجورج قرداحي بعد مستجدات الهدنة في اليمن.. "كنت أقول الحق"!

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:17
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علّق الوزير السابق جورج قرداحي على اعلان الاتفاق على تمديد الهدنة لشهرين في اليمن، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تحياتي لأهل اليمن، ورجالها البواسل، 
تحياتي للمفاوضين الشجعان، من الطرفين، الذين اتفقوا اليوم على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين. خبر يبشر بالخير، وينبىء بأن الهدنة التي صمدت لشهرين، سوف تتحول بإذن الله، الى سلام دائم بين الإخوة".
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وأضاف: "أنا سعيد جداً بهذا التطور الإيجابي، لأنه يريح الشعب اليمني أولًا، ويطمئن الدول المجاورة ثانياً، ولأنه يعطيني الحق في الموقف الذي اتخذته بالقول "إنها حرب عبثية ويجب ان تتوقف".. كنت أقول الحق، حتى لو لم يعجب كلامي البعض آنذاك.
كل الحروب عبثية، خاصة عندما تكون بين الإخوة والجيران".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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