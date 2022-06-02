إبتداءً من اليوم... التسعير بالدولار في المؤسّسات السياحيّة

صدر عن وزارة السياحة التعميم الآتي:

عطفا على اجتماع وزير السياحة المهندس وليد نصّار مع رؤساء النقابات السياحية: رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، نائب رئيس الإتحاد ورئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، الأمين العام للإتحاد ورئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود وممثلة عن نقابة الأدلاء السياحيين.

ونظراً للظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار؛تسمح وزارة السياحة وبشكل "إستثنائي واختياري" خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا التعميم، الخميس في 2 حزيران 2022 ولغاية نهاية شهر أيلول 2022 ضمناً، للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي.كما تشدد وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة الالتزام بالأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة.يجدّد هذا التعميم حيث تدعو الحاجة.