دريان استقبل سفير اوستراليا وبحث مع نواب في شؤون عامة

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير أوستراليا أندرو بارنز وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وفي تعزيز العلاقات بين البلدين.واستقبل المفتي دريان النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي يرافقهما وفد من "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية".بعد اللقاء قال النائب طرابلسي: "كالعادة نزور هذه الدار من أجل التباحث في الشأن الوطني العام، خصوصا أننا نمر في ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة جدا، وكذلك من أجل التباحث في الشأن الإسلامي العام. وقد أكدنا لسماحة المفتي وقوفنا إلى جانب الدار في كل ما من شأنه تقوية الصف وتوحيد الكلمة في الحق والعمل في خدمة الوطن من خلال التعاون مع الصادقين والمخلصين". واكد ان "أيادينا في جمعية المشاريع ممدودة وقلوبنا منفتحة وأبوابنا مفتوحة لتحقيق المصالح العامة".كما استقبل النائب الدكتور رامي فنج الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة سماحة مفتي الجمهورية وتباحثنا معه في الأمور الضرورية الملحة على مستوى الوطن ومدينة طرابلس، واتفقنا على التواصل الدائم لمتابعة هذه الأمور من شؤون حياتية ووطنية طارئة على لبنان لا سيما على مدينة طرابلس وعلى الساحة السنية على مساحة كل الوطن، لأننا نمر بفترة دقيقة جدا، إن كان على مستوى المدينة او على مستوى لبنان ككل، وأتمنى أن يجمعنا هذا الصرح على المستوى الوطني بالدرجة الأولى وعلى المستوى الإسلامي ومستوى الطائفة السنية التي تمثلها دار الفتوى كمرجعية لنا في لبنان".كذلك استقبل النائب عبد العزيز الصمد في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التشاور في الشؤون اللبنانية.والتقى المفتي دريان النائب السابق عثمان علم الدين الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم لهذه الدار الجامعة لكل اللبنانيين لنؤكد أنها العباءة التي ننضوي تحت رايتها جميعنا، وأيضا لنؤكد الثوابت الوطنية العربية التي لا نستطيع أن نحيد عنها وسنبقى سائرين بها تحت عباءة سماحته".