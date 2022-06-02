24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دريان استقبل سفير اوستراليا وبحث مع نواب في شؤون عامة
Lebanon 24
02-06-2022
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير أوستراليا أندرو بارنز وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وفي تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستقبل المفتي دريان النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي يرافقهما وفد من "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية".
Advertisement
بعد اللقاء قال النائب طرابلسي: "كالعادة نزور هذه الدار من أجل التباحث في الشأن الوطني العام، خصوصا أننا نمر في ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة جدا، وكذلك من أجل التباحث في الشأن الإسلامي العام. وقد أكدنا لسماحة المفتي وقوفنا إلى جانب الدار في كل ما من شأنه تقوية الصف وتوحيد الكلمة في الحق والعمل في خدمة الوطن من خلال التعاون مع الصادقين والمخلصين". واكد ان "أيادينا في جمعية المشاريع ممدودة وقلوبنا منفتحة وأبوابنا مفتوحة لتحقيق المصالح العامة".
كما استقبل النائب الدكتور رامي فنج الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة سماحة مفتي الجمهورية وتباحثنا معه في الأمور الضرورية الملحة على مستوى الوطن ومدينة طرابلس، واتفقنا على التواصل الدائم لمتابعة هذه الأمور من شؤون حياتية ووطنية طارئة على لبنان لا سيما على مدينة طرابلس وعلى الساحة السنية على مساحة كل الوطن، لأننا نمر بفترة دقيقة جدا، إن كان على مستوى المدينة او على مستوى لبنان ككل، وأتمنى أن يجمعنا هذا الصرح على المستوى الوطني بالدرجة الأولى وعلى المستوى الإسلامي ومستوى الطائفة السنية التي تمثلها دار الفتوى كمرجعية لنا في لبنان".
كذلك استقبل النائب عبد العزيز الصمد في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وتم التشاور في الشؤون اللبنانية.
والتقى المفتي دريان النائب السابق عثمان علم الدين الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم لهذه الدار الجامعة لكل اللبنانيين لنؤكد أنها العباءة التي ننضوي تحت رايتها جميعنا، وأيضا لنؤكد الثوابت الوطنية العربية التي لا نستطيع أن نحيد عنها وسنبقى سائرين بها تحت عباءة سماحته".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
02:18 | 2022-06-02
02/06/2022 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:09 | 2022-06-02
ملكة جمال لبنان "متشوقة"... وتنشر هذه الصورة لها
11:45 | 2022-06-02
في ببنين: قبضوا عليهما بالجرم المشهود... ماذا كانا يفعلان؟
11:42 | 2022-06-02
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
11:25 | 2022-06-02
قائد الجيش استقبل وزير المالية ونقيب محامي بيروت ورئيس الجامعة اللبنانية
11:09 | 2022-06-02
أيوب: لا يمكن لحزب الله أن يضع فيتو على أي رئيس مقبل لأنه لم يعد يملك غطاء مسيحيًّا
10:56 | 2022-06-02
تدابير سير في محلة الأوزاعي اعتبارًا من مساء الغد
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 19:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 19:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 19:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact