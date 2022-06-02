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لبنان

بعد قيامهما بعدة اعمال سرقة... الشرطة تلقي القبض عليهما (صور)

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شرطة بلدية كفررمان بالقبض على كل من "ح.و"  و "ج.ح" بعد قيامهما بتنفيذ عدة سرقات في بلدة كفرمان.
 
وتم اقتيادهما الى مركز بلدية كفررمان تحت اشراف رئيس البلدية الحاج هيثم ابو زيد ومن ثم جرى تسليمهما الى القوى الامنية.
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كفرمان

سرقة

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