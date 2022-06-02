بعد قيامهما بعدة اعمال سرقة... الشرطة تلقي القبض عليهما (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شرطة بلدية كفررمان بالقبض على كل من "ح.و" و "ج.ح" بعد قيامهما بتنفيذ عدة سرقات في بلدة كفرمان.

وتم اقتيادهما الى مركز بلدية كفررمان تحت اشراف رئيس البلدية الحاج هيثم ابو زيد ومن ثم جرى تسليمهما الى القوى الامنية.