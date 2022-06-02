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لبنان

وزارة البيئة تطلق الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:34
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في مناسبة اليوم العالمي للبيئة تطلق وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع  الوزارات والادارات الرسمية الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات وبمشاركة كثيفة من المنظمات غير الحكومية والهيئات الاهلية، الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 حزيران 2022 وذلك لرفع الوعي على المستوى الوطني حول أهمية الوقاية من حرائق الغابات وبهدف خفض المساحات المحترقة هذا العام بنسبة 25% على الأقل من معدلاتها السنوية. 
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في هذا الإطار، دعا وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الشركاء في هذه الحملة إلى جولة في منطقة عكار يوم الأحد 5 حزيران 2022 يتم من خلالها إطلاق الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات بداية من موقع غابات القبيات المحترق منذ حوالي سنة وبعدها الى نواحي اخرى من عكار. سوف يتبع هذا اللقاء سلسلة من الأنشطة والحملات المجتمعيّة حتى 11 حزيران على ان تستمر الحملة طوال موسم الحرائق في فترة الصيف والخريف المقبلين وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.
 
إن التكاتف في حملة التوعية الوطنية هذه بعنوان الحملة الوطنية للحد والوقاية من حرائق الغابات، تحت شعارSTOP_Fires # و#حريق_بالناقص سيساعد في الوصول إلى المزيد من المواطنين على أمل الحد من حدوث الحرائق وحماية المزيد من غابات لبنان الفريدة من نوعها. ومن هذا المنطلق يدعو وزير البيئة الوسائل الإعلامية إلى مواكبة كافة الأنشطة ضمن الحملة هذه والإضاءة عليها والمساهمة في رفع مستوى الوعي عند المواطنين حول ضرورة التأهب والتنبه من خطر اندلاع الحرائق. 
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