Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة... العثور على جثة هامدة

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:36
A-
A+
Doc-P-958491-637897811867793980.jpg
Doc-P-958491-637897811867793980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة هامدة في منطقة جبل مجدل عنجر.
 
 توجهت عناصر الدفاع المدني الى المكان مع الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية تمهيدا لنقلها بعد اتمام الإجراءت القانونية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
lebanon 24
02/06/2022 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة في بلدة البرج الشمالي شرق مدينة صور
lebanon 24
02/06/2022 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتشال جثة من البحر بالقرب من مرفأ صيدا الجديد
lebanon 24
02/06/2022 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة تهزّ بلدة مزبود.. العثور على شاب جثة هامدة
lebanon 24
02/06/2022 19:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

مجدل العنجر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2022-06-02
11:45 | 2022-06-02
11:42 | 2022-06-02
11:25 | 2022-06-02
11:09 | 2022-06-02
10:56 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website