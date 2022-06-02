في هذه المنطقة... العثور على جثة هامدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة هامدة في منطقة جبل مجدل عنجر.

توجهت عناصر الدفاع المدني الى المكان مع الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية تمهيدا لنقلها بعد اتمام الإجراءت القانونية.