القاضية عون ترفع سقف التحدي.. وتتوعد!

غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "ما حدا بيقدر يمنعني من قول الحق وفضح الظلم والفساد بتهديدي بالملاحقة تحت ستار مخالفة موجب التحفظ. ان هذه الملاحقة وان كان من الممكن ان تفيد الفاسدين لكن بالتأكيد لن تفيد من قام بها. وانا سابقى أمينة لقسمي ولقول الحق. ما يحصل في القضاء مؤسف جدا".

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