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لبنان

غريك من بكركي مقدرا التعايش بين المسلمين والمسيحيين: زيارة البابا الى لبنان ارجئت ولم تلغ

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:50
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عقد مؤتمر صحافي في الصرح البطريركي في بكركي، بدعوة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان واللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام والمنسق العام لأعمال السينودس في الكنيسة المارونية المطران منير خيرالله، لمناسبة زيارة الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك الى لبنان.
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عنداري
بداية، ألقى النائب البطريركي على منطقة جونية المطران أنطوان نبيل عنداري كلمة قال فيها: "ان عنوان الجمعية العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة في روما سنة 2023، هو من أجل كنيسة سينودسية، شركة، مشاركة ورسالة، وأنه منذ العاشر من تشرين الأول من العام 2021 افتتح قداسة البابا فرنسيس الأعمال التحضيرية لهذا السينودس، وبدأت التحضيرات في كنائسنا الشرقية وفي الأبرشيات والأديار، وفي هذا الأطار تأتي الزيارة الاستطلاعية لنيافة الكاردينال غريك".
 
خير الله
ثم كانت كلمة للمطران خير الله، رحب فيها بإسم الكنيسة الكاثوليكية بالأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك، مشددا على أن "البابا فرنسيس أراد أن تبدأ رحلة السينودس بالاصغاء للكنائس المحلية، وأنه اختار ثلاثة عناوين هي شركة، رسالة ومشاركة".
 
غريك
بدوره، ألقى الكاردينال غريك كلمة، اعلن فيها أنه سعيد جدا بزيارنه الى لبنان، وقال: "ان الكنيسة السينودسية هي كنيسة تصغي الى الجميع دون إقصاء أي أحد"، داعيا الكنيسة الى "مراجعة بعض الأمور وتجديد العمل الراعوي من أجل مستقبل أفضل للكنيسة".
 
ولفت غريك الى "أزمة ثقة على الصعيد العالمي، تحتاج الى العودة الى الله لترميم هذه الثقة".
 
وردا على سؤال عن تأجيل أو إلغاء زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان، قال الكاردينال غريك: "ان صحة البابا لا تساعده حاليا على القيام بمثل هذه الزيارة، ولكن زيارته الى لبنان أرجئت ولم تلغ".
 
وأعرب غريك عن "إعجابه الكبير بلبنان وعن تقديره للتعايش الذي لمسه بين المسلمين والمسيحيين وبخاصة أثناء زيارته الى مدينة طرابلس".
المصدر: الوكالة الوطنية
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