كلاس بحث مع ممثلة اليونسكو في موضوع السياسة الشبابية

Advertisement

استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، في مكتبه، ممثلة اليونسكو في لبنان كوستانزا فارينا ترافقها اختصاصية البرنامج سيكو سوجيتا في زيارة مجاملة، في حضور مستشارته الدكتورة ميرنا صبرا. وتناول البحث موضوع "السياسة الشبابية" الجاري التركيز عليها بالتعاون مع اليونيسف، والتي وافق مجلس الوزراء على "خطة العمل" الخاصة بها.وأبدت الضيفتان رغبتهن في التعاون مع الوزارة للتقدم في تحقيق وتنفيذ توصيات خطة العمل. وطرح الوزير كلاس موضوع مساعدة الشباب في السجون، وهو ما لقي ترحيبا واهتماما.كما تلقى الدعوة لحضور الاعلان عن ماراتون الشباب في 13 حزيران الحالي، والذي سيقام نهاية شهر تشرين الثاني.