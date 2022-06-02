Advertisement

لبنان

كلاس بحث مع ممثلة اليونسكو في موضوع السياسة الشبابية

Lebanon 24
02-06-2022 | 09:10
A-
A+
Doc-P-958501-637897830899278512.png
Doc-P-958501-637897830899278512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، في مكتبه، ممثلة اليونسكو في لبنان كوستانزا فارينا ترافقها اختصاصية البرنامج  سيكو سوجيتا في زيارة مجاملة، في حضور مستشارته الدكتورة ميرنا صبرا. وتناول البحث موضوع "السياسة الشبابية" الجاري التركيز عليها بالتعاون مع اليونيسف، والتي وافق مجلس الوزراء على "خطة العمل" الخاصة بها.
Advertisement
 
وأبدت الضيفتان رغبتهن في التعاون مع الوزارة للتقدم في تحقيق وتنفيذ توصيات خطة العمل. وطرح الوزير كلاس موضوع مساعدة الشباب في السجون، وهو ما لقي ترحيبا واهتماما.
 
كما تلقى الدعوة لحضور الاعلان عن ماراتون الشباب في 13 حزيران الحالي، والذي سيقام نهاية شهر تشرين الثاني.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2022-06-02
11:45 | 2022-06-02
11:42 | 2022-06-02
11:25 | 2022-06-02
11:09 | 2022-06-02
10:56 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website