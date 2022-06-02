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لبنان

شيخ العقل التقى فرونتسكا ولازارو وجرى بحث في المستجدات

Lebanon 24
02-06-2022 | 10:35
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اليوم في دار الطائفة في بيروت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في حضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق.وتناول البحث الاوضاع الراهنة في لبنان والتوقعات المستقبلية بعد انتخاب مجلس النواب. كما تطرق البحث الى مجالات التعاون مع الأمم المتحدة، حيث جددت فرونتسكا "التزام المنظمة بدعم لبنان وشعبه وتنميته واستقراره". 
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لازارو 
كما التقى شيخ العقل القائد الجديد لقوة اليونيفيل ارولدو لازارو في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه في لبنان، في حضور رئيس الاركان السابق رئيس لجنة التواصل والعلاقات في المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري. وتم البحث في مهام قوة الطوارىء الدولية في جنوب لبنان لجهة حفظ الامن والاستقرار.
 
وأبدى الشيخ أبي المنى "تقديره لقوة اليونيفيل والدور الايجابي الذي تقوم به لحفظ الاستقرار في جنوب لبنان وفي مساعدة الاهالي ضمن نطاق عملها".
 
من جهته، أكد لازارو "هذا الدور والالتزام بتطبيق القرار 1701 ".
 
ومن زوار الشيخ أبي المنى: السيدة الهام ذبيان زوجة المرحوم فؤاد ذبيان وابنتيها مروى وفاديا ووفد ضم : عصام الحميدي، هشام الزعر ومختار خريبة الشوف وحيد الاشقر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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