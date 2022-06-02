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لبنان

العدو الاسرائيلي يخطف أحد الرعاة من بلدة شبعا الجنوبية

Lebanon 24
02-06-2022 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة تابعة للعدو الاسرائيلي بخطف المدعو "ماهر فارس حمدان" اثناء قيامه برعاية الماشية في محيط موقع"الرادار" جنوبي بلدة شبعا الجنوبية.
 
وتم اقتياده الى داخل الاراضي المحتلة.
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