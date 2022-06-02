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لبنان

النائبان نجاة عون ومارك ضو يترشحان لعضوية اللجان النيابية

Lebanon 24
02-06-2022 | 10:52
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استكمالاً للعمل النيابي وبناءً على برنامجنا الانتخابي، حيث أن الاولوية الآن هي لوقف الانهيار الحاصل والنهوض بالبلاد، وبعد الاجتماع والتشاور، قرّر حزب “تقدُّم” ترشيح النائب نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط.
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كذلك وفي السياق نفسه، أوكل الحزب نوابه تقديم طلب إنشاء وتفعيل اللجان البرلمانية الخاصة التالية وبشكل عاجل:
- لجنة خاصة تعنى بخطة التعافي والعلاقات مع الجهات المانحة.
- لجنة تحقيق برلماني في القطاع المصرفي وأموال المودعين.
- لجنة تحقيق برلماني لترسيم والتفاوض على الحدود البحرية.
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