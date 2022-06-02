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لبنان

تدابير سير في محلة الأوزاعي اعتبارًا من مساء الغد

Lebanon 24
02-06-2022 | 10:56
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدّة بالتعاون مع اتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة بتمديد قساطل للصرف الصحّي، وتركيب "ريغار" في محلّة الأوزاعي الشارع العام- المسلك القادم من الجنوب نحو بيروت باتّجاه محطّة المدورة إلى جانب مؤسّسة فاعور للإطارات، وذلك اعتبارًا من الساعة 21،00 من يوم الجمعة 3/6/2022 وحتّى السّاعة 21،00 من يوم الأحد 5/6/2022.
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لذلك، سيتمّ قطع الطريق في المحلّة، وسيفتح مسرب آخر باتجاه بيروت بحوالي 200 م اعتبارًا من المحطّة المذكورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي تسهيلاً لحركة المرور.
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