تدابير سير في محلة الأوزاعي اعتبارًا من مساء الغد

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:ستقوم إحدى الشركات المتعهدّة بالتعاون مع اتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة بتمديد قساطل للصرف الصحّي، وتركيب "ريغار" في محلّة الأوزاعي الشارع العام- المسلك القادم من الجنوب نحو بيروت باتّجاه محطّة المدورة إلى جانب مؤسّسة فاعور للإطارات، وذلك اعتبارًا من الساعة 21،00 من يوم الجمعة 3/6/2022 وحتّى السّاعة 21،00 من يوم الأحد 5/6/2022.لذلك، سيتمّ قطع الطريق في المحلّة، وسيفتح مسرب آخر باتجاه بيروت بحوالي 200 م اعتبارًا من المحطّة المذكورة.يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي تسهيلاً لحركة المرور.