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لبنان

قائد الجيش استقبل وزير المالية ونقيب محامي بيروت ورئيس الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
02-06-2022 | 11:25
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.
 
كذلك استقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على رأس وفد من مجلس النقابة، ثم استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران على رأس وفد من عمداء الجامعة، وتم البحث في شؤون مختلفة.
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