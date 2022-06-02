جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1099501.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10433.