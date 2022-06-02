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لبنان

في ببنين: قبضوا عليهما بالجرم المشهود... ماذا كانا يفعلان؟

Lebanon 24
02-06-2022 | 11:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن أهالي منطقة ببنين ألقوا القبض على شخصين بالجرم المشهود  بالقرب من صالة الأندلس أثناء قيامهما بسرقة كابلات كهرباء.
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ببنين

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