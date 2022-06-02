ميقاتي استقبل وفدًا من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وبحث باحتياجات الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني

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استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا مشتركا من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار ،وذلك عصر اليوم في السراي الحكومي.ضم الوفد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب ووزير التنمية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن المفلح، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق سالار عبد الساتر محمد، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين رياض القباج، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، الامين العام في اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، سفيري تونس في لبنان بواراوي الامام واليمن عبدالله عبد الكريم الدعيس.بعد الاجتماع قال الوزير المفلح: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي، وهذا الوفد يقوم بزيارة الى لبنان للاطلاع على ارض الواقع على الاحتياجات الحقيقية والاساسية في موضوع الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني والخروج بتوصيات عملية ترفع الى وزراء خارجية الدول العربية الدين يفترض ان يعقدوا اجتماعا نهاية هذا الشهر في لبنان، وسيتم ايضا رفع توصيات الى مؤتمر القمة العربية للخروج بالحلول الواقعية على ارض الواقع للشعب اللبناني".