إصابة وزير الصحة بكورونا



Advertisement وسيلتزم الوزير الأبيض الذي يعاني من أعراض خفيفة الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا". أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في بيان، أن "نتيجة فحص الـAG الذي أجراه الوزير الأبيض إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الاخيرة، أتت إيجابية.وسيلتزم الوزير الأبيض الذي يعاني من أعراض خفيفة الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا".

وعاد وغرد الأبيض عبر حسابه على تويتر قائلاً:

"شاكر لكل التمنيات بالشفاء العاجل. الحمد لله، العوارض خفيفة، و سأشارك في حلقة الليلة من صار الوقت على شاشة MTV، مباشرة على الهواء من الحجر المنزلي، للحديث عن مستجدات الملف الصحي."