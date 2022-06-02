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لبنان

اشتباكات مسلحة في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
02-06-2022 | 12:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشتباكات حصلت في الضاحية الجنوبية منذ قليل حيث استعملت فيها الأسلحة.
ولم تتضح الأسباب بعد.
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