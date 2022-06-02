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لبنان

"لبنان 24" يحصل على نسخة لجدول الاستشارات النيابية... اطلعوا عليها (صور)

Lebanon 24
02-06-2022 | 13:03
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حصل "لبنان24" على جدول الكتل البرلمانية لدورة العام 2022 كما أرسلته الأمانة العامة لمجلس النواب  الى القصر الجمهوري وجاء على النحو الآتي:
 
كتلة التنمية والتحرير:
 
نبيه بري - علي حسن خليل - علي خريس - قبلان قبلان - ناصر جابر - قاسم هاشم - علي عسيران - محمد خواجة - غازي زعيتر - اشرف بيضون - ميشال موسى - هاني قبيسي - ايوب حميد - عناية عز الدين - فادي علامة.

اللقاء النيابي الشمالي

سجيع عطية - احمد الخير -  محمد سليمان - وليد البعريني - عبد الكريم كبارة - عبد العزيز الصمد.

تكتل لبنان القوي
جبران باسيل - الياس بو صعب - ابراهيم كنعان - الان عون - نقولا صحناوي - ادكار طرابلسي - جورج عطالله - سليم عون - سيمون ابي رميا - سيزار ابي خليل - اسعد ضرغام - شربل مارون - سامر التوم - ندى البستاني - فريد البستاني - غسان عطالله - جيمي جبور - محمد يحيى
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كتلة الوفاء للمقاومة
محمد رعد - امين شري - رامي بو حمدان - ابراهيم الموسوي - حسين الحاج حسن - علي المقداد - ايهاب حمادة - حسین جشي - حسن فضل الله ـ علي فياض ـ علي عمار - حسن عز الدين - رائد برو - ينال صلح - ملحم الحجيري

كتلة اللقاء الديمقراطي:

تيمور جنبلاط - مروان حمادة – راجي السعد - اكرم شهيب - بلال عبدالله ـ هادي أبو الحسن - وائل بو فاعور - فيصل الصايغ

كتلة الجمهورية القوية:

جورج عدوان - شوقي الدكاش - زياد حواط – جورج عقيص ـ انطوان حبشي - ستريدا طوق - بيار بو عاصي ـ الياس اسطفان - غسان حاصباني ـ فادي كرم – غياث يزبك - ملحم رياشي - رازي الحاج - جهاد بقرادوني - نزيه متى - غادة ايوب - سعيد الاسمر - كميل شمعون - الياس الخوري

التكتل الوطني المستقل

طوني فرنجية - فريد هيكل الخازن - ملحم طوق
 
كتلة نواب الكتائب

سامي الجميل – نديم الجميل – الياس حنكش - سليم الصايغ
 
كتلة نواب الأرمن

أغوب بقرادونیان - هاغوب تارزیان - جورج بوشيكيان

كتلة الجماعة الإسلامية

عماد الحوت.
 
 
كتلة جمعية المشاريع

عدنان طرابلسي - طه ناجي

كتلة حركة الاستقلال

ميشال معوض ـ أديب عبد المسيح

جميل السيد - حسن مراد - جان طالوزیان - فؤاد مخزومي - اسامة سعد – عبد الرحمن البزري – جهاد الصمد - ميشال ضاهر - اشرف ريفي - احمد رستم - جميل عبود - فراس السلوم - ميشال المر - نعمة افرام - شربل مسعد - بلال الحشيمي - غسان سكاف ـ ايهاب مطر - نبيل بدر.
إبراهيم منيمنة - بوليت ياغوبيان - سينيتا زرازير - ملحم خلف - وضاح الصادق - رامي فنج - ميشال الدويهي - حليمة قعقور - مارك ضو ـ نجاة عون – الياس جرادي - فراس حمدان - ياسين ياسين.
 
 
 
 
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