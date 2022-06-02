"لبنان 24" يحصل على نسخة لجدول الاستشارات النيابية... اطلعوا عليها (صور)

حصل "لبنان24" على جدول الكتل البرلمانية لدورة العام 2022 كما أرسلته الأمانة العامة لمجلس النواب الى القصر الجمهوري وجاء على النحو الآتي:
كتلة التنمية والتحرير:
نبيه بري - علي حسن خليل - علي خريس - قبلان قبلان - ناصر جابر - قاسم هاشم - علي عسيران - محمد خواجة - غازي زعيتر - اشرف بيضون - ميشال موسى - هاني قبيسي - ايوب حميد - عناية عز الدين - فادي علامة.
اللقاء النيابي الشمالي
سجيع عطية - احمد الخير - محمد سليمان - وليد البعريني - عبد الكريم كبارة - عبد العزيز الصمد.
تكتل لبنان القوي
جبران باسيل - الياس بو صعب - ابراهيم كنعان - الان عون - نقولا صحناوي - ادكار طرابلسي - جورج عطالله - سليم عون - سيمون ابي رميا - سيزار ابي خليل - اسعد ضرغام - شربل مارون - سامر التوم - ندى البستاني - فريد البستاني - غسان عطالله - جيمي جبور - محمد يحيى
كتلة الوفاء للمقاومة
محمد رعد - امين شري - رامي بو حمدان - ابراهيم الموسوي - حسين الحاج حسن - علي المقداد - ايهاب حمادة - حسین جشي - حسن فضل الله ـ علي فياض ـ علي عمار - حسن عز الدين - رائد برو - ينال صلح - ملحم الحجيري
كتلة اللقاء الديمقراطي:
تيمور جنبلاط - مروان حمادة – راجي السعد - اكرم شهيب - بلال عبدالله ـ هادي أبو الحسن - وائل بو فاعور - فيصل الصايغ
كتلة الجمهورية القوية:
جورج عدوان - شوقي الدكاش - زياد حواط – جورج عقيص ـ انطوان حبشي - ستريدا طوق - بيار بو عاصي ـ الياس اسطفان - غسان حاصباني ـ فادي كرم – غياث يزبك - ملحم رياشي - رازي الحاج - جهاد بقرادوني - نزيه متى - غادة ايوب - سعيد الاسمر - كميل شمعون - الياس الخوري
التكتل الوطني المستقل
طوني فرنجية - فريد هيكل الخازن - ملحم طوق
كتلة نواب الكتائب
سامي الجميل – نديم الجميل – الياس حنكش - سليم الصايغ
كتلة نواب الأرمن
أغوب بقرادونیان - هاغوب تارزیان - جورج بوشيكيان
كتلة الجماعة الإسلامية
عماد الحوت.
كتلة جمعية المشاريع
عدنان طرابلسي - طه ناجي
كتلة حركة الاستقلال
ميشال معوض ـ أديب عبد المسيح
جميل السيد - حسن مراد - جان طالوزیان - فؤاد مخزومي - اسامة سعد – عبد الرحمن البزري – جهاد الصمد - ميشال ضاهر - اشرف ريفي - احمد رستم - جميل عبود - فراس السلوم - ميشال المر - نعمة افرام - شربل مسعد - بلال الحشيمي - غسان سكاف ـ ايهاب مطر - نبيل بدر.
إبراهيم منيمنة - بوليت ياغوبيان - سينيتا زرازير - ملحم خلف - وضاح الصادق - رامي فنج - ميشال الدويهي - حليمة قعقور - مارك ضو ـ نجاة عون – الياس جرادي - فراس حمدان - ياسين ياسين.