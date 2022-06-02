Advertisement

لبنان

ملف مطمر الناعمة بين شهيب ووزير المالية

Lebanon 24
02-06-2022 | 13:28
A-
A+
Doc-P-958574-637897993742501971.jpg
Doc-P-958574-637897993742501971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب عن قضاء عاليه أكرم شهيب برفقة المهندس فادي بوخزام، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لمتابعة موضوع ملف معمل مطمر الناعمة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المعمل ووضعه في الخدمة من جديد، لما له من أثر إيجابي على انتاج الكهرباء من ناحية الوفر المالي الذي يشكله على المالية العامة، ومن ناحية أخرى لرفع الضرر البيئي عن القرى المحيطة بالمعمل نتيجة للغازات (غاز الميثان) التي تنبعث منه بشكل متواصل.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2022-06-02
15:31 | 2022-06-02
14:42 | 2022-06-02
14:00 | 2022-06-02
13:57 | 2022-06-02
13:45 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website