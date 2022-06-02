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لبنان

بو صعب يؤكد: لا حرب داخلية عليّ في التيار الوطني الحر

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:42
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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أنه لم يشعر "بأية خيبة امل لعدم الفوز من الدورة الاولى فالاحصاءات التي اجريناها عشية الاستحقاق اظهرت أن 64 نائبا سيصوتون لي وكنت ادرك من سيصوت بورقة بيضاء". 
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ولفت في حديث لقناة الـ"أم تي في" إلى أن "مرشح القوات لم يكن لديه أي حظوظ بالفوز لترشيحه للمنصب فكان قرارهم الاتفاق على سكاف، أما قوى التغيير  فكانت الاجواء توحي بأن هناك خلافاً في ما بينهم". 
وأكد أنه كان "مرشحاً طبيعياً لموقع نيابة رئيس مجلس النواب بالموقع الذي انا فيه بالتيار والزميل اسعد درغام قال انني مرشحه وجورج عطالله قال ان فرصتي قد تكون أوفر حظاً منه فتم التوافق علي". 
وأضاف: "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان لديه خيارات عدّة لكنه تبنّى ترشيحي الى منصب نائب رئيس المجلس ولا حرب داخلية عليّ في التيار الوطني الحر". 
وتابع قائلاً: "النائب عبد الرحمن البزري لم يصوّت لي وكنت مرشّحًا طبيعيًا لموقع نيابة رئاسة المجلس".
وكشف بو صعب أنه عندما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري "أبلغته بأن التيار لن يصوت له وهو كان مدركاً لذلك وكان تعاطيه محترم جداً معي فهو لم يسألني ولم يناقشني بالموضوع". 
وقال: "انا لدي استقلاليتي في التيار ولدي ارائي منذ ان اتيت وزيراً للتربية واليوم زاد هذا الامر وانا لا اقوم بأي امر غير مقتنع به". 
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