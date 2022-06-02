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لبنان
يمق بحث في إمكان إدراج المباني والمعالم الأثرية في طرابلس ضمن المشاريع والدراسات والأبحاث المتخصصة
Lebanon 24
02-06-2022
|
15:31
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إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من مركز الترميم في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، ضم رئيسة المركز الدكتورة صونيا قرعان صوالحي وعضو اللجنة العلمية المهندس ناهد الغزال، في حضور عضوي المجلس البلدي المهندسين باسم بخاش وجميل جبلاوي،
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وأكد الحضور "ضرورة التعاون المشترك وإعادة تفعيل بنود البروتوكول الموقع بين البلدية والجامعة اللبنانية وبخاصة في ما يتعلق بالمدينة القديمة في طرابلس، والسعي الى إدراج المباني والمعالم الأثرية فيها ضمن المشاريع والدراسات والأبحاث المتخصصة بالترميم والتي يقوم بها أساتذة وطلاب المركز".
ووعدت صوالحي بأن" تقدم كل الطاقات المتوفرة في المركز لمساعدة البلدية في تحضير ما يلزم من دراسات هندسية لتقديمها الى الجهات الداخلية أو الخارجية التي تدعم تلك المشاريع".
وتمنى وفد الجامعة من "رئيس البلدية تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة لهذا التعاون على أن تبدأ بعقد مؤتمر علمي عن آثار طرابلس وسبل إبراز أهميتها التاريخية والمعمارية لتكون نموذجا حيا للعمارة وبخاصة المملوكية في المدينة القديمة على ان يتبع ذلك فعاليات ونشاطات تعود بالفائدة على المدينة وأهلها".
وأثنى يمق على "دور الجامعة اللبنانية بشكل عام وكلية الفنون الجميلة والعمارة بفي شكل خاص في جمع آثار ومعالم ومباني المدينة القديمة في طرابلس في أرشيف القصر البلدي ليستفيد منها الباحثون والمتخصصون في هذا المجال". كما وأبدى إستعداده "لكل تعاون مع الجامعة الوطنية".
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