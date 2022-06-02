توقيف سوري في التبانة - طرابلس لضلوعه بتهريب أشخاص بطرق غير شرعية عبر البحر

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2 / 6 / 2022 أوقفت قوة من الجيش (ج.ق) سوري الجنسية خلال عملية دهم منزل يقطنه في منطقة التبانة – طرابلس وذلك للقيامه بالتحضير لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في طرابلس مقابل مبالغ مالية. وكانت قوة من الجيش قد أوقفت شقيقه بتاريخ 28 / 5 / 2022 وضبطت داخل المنزل مبلغاً كبيراً من المال، وعدداً من المستندات وإيصالات مختلفة. وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص".

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