Advertisement

لبنان

توقيف سوري في التبانة - طرابلس لضلوعه بتهريب أشخاص بطرق غير شرعية عبر البحر

Lebanon 24
02-06-2022 | 16:06
A-
A+
Doc-P-958609-637898083839732050.jpg
Doc-P-958609-637898083839732050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2 / 6 / 2022 أوقفت قوة من الجيش (ج.ق) سوري الجنسية خلال عملية دهم منزل يقطنه في منطقة التبانة – طرابلس وذلك للقيامه بالتحضير لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في طرابلس مقابل مبالغ مالية. وكانت قوة من الجيش قد أوقفت شقيقه بتاريخ 28 / 5 / 2022 وضبطت داخل المنزل مبلغاً كبيراً من المال، وعدداً من المستندات وإيصالات مختلفة. وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-06-02
22:19 | 2022-06-02
22:24 | 2022-06-02
23:18 | 2022-06-02
23:17 | 2022-06-02
23:12 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website