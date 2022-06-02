زيارة قريبة متوقّعة لهوكشتاين إلى بيروت

علمت "الأنباء" الكويتية من مصدر لبناني واسع الاطلاع ان "الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، قد يزور لبنان في وقت قريب لاستكمال مهمته في ضوء الموقف اللبناني الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي الذي أبقى باب النقاش والبحث مفتوحا حول المقترح الذي قدمه هوكشتاين والذي لم يلب المطالب اللبنانية انما لمس منه انحيازا الى العدو الإسرائيلي". (الأنباء الكويتية)

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