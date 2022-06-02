التعاون الخليجي يُذكّر لبنان بالمبادرة الكويتية لاستمرار دعمه

شدّدت أوساط دبلوماسية عبر "السياسة" الكويتية على أن "دول مجلس التعاون أكدت في المقابل، أن أي دعم للبنان سيكون مشروطاً بوجوب التعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة". (السياسة الكويتية)

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