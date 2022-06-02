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لبنان

التعاون الخليجي يُذكّر لبنان بالمبادرة الكويتية لاستمرار دعمه

Lebanon 24
02-06-2022 | 17:30
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شدّدت أوساط دبلوماسية عبر "السياسة" الكويتية على أن "دول مجلس التعاون أكدت في المقابل، أن أي دعم للبنان سيكون مشروطاً بوجوب التعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة". (السياسة الكويتية)
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المصدر: السياسة الكويتية
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