إشكال أمني في عاليه وتضارب بالأيدي والجيش تدخل

حصل إشكال بين عمال سوريين وأصحاب محال لبيع الشاورما في عاليه، وحصل تضارب بالأيدي بعدما تجمع عدد من السوريين يقطنون في المنطقة. وتدخلت قوة من الجيش وعملت على فض الأشكال وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.

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