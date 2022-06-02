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لبنان

إشكال أمني في عاليه وتضارب بالأيدي والجيش تدخل

Lebanon 24
02-06-2022 | 16:49
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حصل إشكال بين عمال سوريين وأصحاب محال لبيع الشاورما في عاليه، وحصل تضارب بالأيدي بعدما تجمع عدد من السوريين يقطنون في المنطقة. وتدخلت قوة من الجيش وعملت على فض الأشكال وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
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