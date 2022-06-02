25
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل غير متحمّس لعودة ميقاتي: "ما خلاّنا"
Lebanon 24
02-06-2022
|
22:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يبدي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حماسة لعودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي او بقائه في «السراي»، ويشيع بانه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة على خلفية تفجر الخلاف مؤخرا حول ملف الكهرباء، واتهامه رئيس الحكومة بانه لم يبدِ تعاونا مع الرئاسة الاولى خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، بحسب ما كتبت صحيفة" الديار".
Advertisement
أما " اللواء" فكتبت" ان باسيل يعارض اعادة تكليف ميقاتي ، مبديا ملاحظات سلبية عديدة عليه، لانه لم يلاقه في مطالب واجراءات عديدة كما ينقل عن اوساط التيار الوطني الحر، بل كان يواجه هذه المطالب بالرفض على الدوام.
وتشير المصادر الى ان باسيل حاول تسويق احد خبراء البنك الدولي، الذي وصل إلى بيروت الأسبوع الماضي، وقام بجولة على المرجعيات السياسية والدينية، لاستمزاج رأيها، بامكانية ان يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، ولكنه لم يوفق، ووجه بالرفض القاطع.
ونقلت المصادر ان باسيل يؤكد في مجالسه، وامام محازبيه، انه يؤيد تشكيل حكومة جديدة بسرعه لكي تقوم بالمهمات المنوطة بها خلافا لكل الادعاءات المغايرة، ويلحّ بأن تكون سياسية، لكي يحجز مكانا له فيها، لكي يتولى مهمة وزارة الطاقة التي يحرص على ان تكون بعهدته شخصيا، لملاقاة الأموال الطائلة، التي ستصرف على النهوض وتلزيم المعامل بعهدته وإشراف مع المجموعة العونية المعروفة، ويتولى ايضا ملف التنقيب عن النفط والغاز ايضا، لان الحكومة الجديدة، باستطاعتها تولي مهمات الرئاسة في حال تعثر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، في حين ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، لن تكون مخولة دستوريا لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور لانها مستقيلة، وفي هذه الحالة يكون رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو المخول تولي مهمات رئيس الجمهورية، وهو ما نحاذر الوقوع فيه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
Lebanon 24
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
05:21 | 2022-06-02
02/06/2022 05:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر صورة للفاتورة... "المنقوشة" بـ77 ألف!
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر صورة للفاتورة... "المنقوشة" بـ77 ألف!
08:23 | 2022-06-02
02/06/2022 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-06-02
02/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة
07:03 | 2022-06-02
02/06/2022 07:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-02
02/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-06-03
إستحقاق التكليف.. قوى التغيير غير موحّدة، القوات ضائعة، والقطوع الباسيلي هش
03:45 | 2022-06-03
عصابة سرقة نفذت عشرات العمليات.. وهذا ما حل بها!
03:45 | 2022-06-03
"حزب الله" يسعى لهذه الخطوة
03:32 | 2022-06-03
إرتفاعٌ جنوني في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
03:31 | 2022-06-03
تحذيرٌ بشأن الأدوية.. هذا ما على اللبنانيين معرفته فوراً
03:26 | 2022-06-03
سقوط شهيد للجيش... اشتباكات بعلبك العنيفة مستمرة (فيديو وصور)
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
03/06/2022 11:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
03/06/2022 11:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
03/06/2022 11:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact