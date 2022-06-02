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لبنان

"تيار المستقبل" يبحث في استعادة العمل الاجتماعي - الخدماتي

Lebanon 24
02-06-2022 | 22:36
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كتبت كلير شكر في"نداء الوطن": حتى الآن، لا بوادر جديّة أو رسمية قد تشي بعودة قريبة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت. حتى أنّ محاولات «من تبقى» في «تيار المستقبل» لإعادة تنظيم «التيار»، لا تزال تواجَه بالكثير من الضبابية التي تحيط بتوقيت عقد مؤتمر عام، وبمصير الأوراق التي يتمّ إعدادها لمناقشتها في المؤتمر.يقول أحد القياديين إنّ المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأنّ النيّة لإعداد المؤتمر العام، جديّة، وهذا يعني أنّ الحريري لم «يهجر» العمل السياسي أو الساحة اللبنانية، لا بل يؤكّد أنّ أحد أهداف إعادة ترتيب الوضع الحزبي هو انتاج أطر تنظيمية للعمل الاجتماعي- الخدماتي الذي سيعاود نشاطه وفعاليته في المرحلة المقبلة. يكشف أنّ ثمة ورشة تعمل بهدوء لإعداد الأوراق السياسية والتنظيمية التي ستناقش خلال المؤتمر، لكنّ توقيت عقده لا يزال مبهماً فيما يفترض أن يشهد المؤتمر مراجعة نقدية شاملة لكل المرحلة المقبلة والاستعداد للمستقبل، ليؤكد أنّ الحريري سيعود لكنه يبقي توقيت هذا القرار ملكه، ولهذا سيكون الشقّ الاجتماعي- الإنمائي- الخدماتي جزءاً أساسياً من ورشة «التيار» في مؤتمره العام للبحث في الأطر المتاحة لتفعيل هذه «الخاصية» ولو بتوجه جديد ونمط جديد، واستعادة التفاعل مع القواعد والمؤيّدين... ولو بعد حين.
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