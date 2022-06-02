إسبانيا "قائدة اليونيفيل": لا نريد استفزاز أحد

Advertisement

كتبت" الاخبار": قالت مصادر ديبلوماسية إن السفارة الإسبانية في لبنان وممثلين عن القوة الإسبانية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، بدأوا جولة اتصالات ولقاءات مع قوى حزبية وجهات رسمية في لبنان، للتأكيد أن مدريد تدعم الموقف الحيادي للقوات الدولية وتريد علاقات مستقرة وطيبة مع كل القوى، خصوصاً تلك التي لها تأثيرها في مناطق عمل اليونيفيل. وتعززت الاتصالات الإسبانية بعد تولي الجنرال الإسباني أرولدو لازارو ساينز منصب قيادة قوة اليونيفيل خلفاً للإيطالي ستيفانو ديل كول.