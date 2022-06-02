الشامي ينفي الكلام عن بيع الذهب لتسديد الودائع

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تم تسريب جزء من كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول احتمال بيع الذهب بقيمة تقديرية حالية تبلغ 18 مليار دولار لتسديد أموال المودعين، ضمن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي ، إلا أن الشامي نفى في اتصال مع "الأخبار" أن يكون تصريحه بهذا المعنى: "فقد سئلت عن الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان وأجبت بأن الذهب موجود ومقدّر بقيمة 18 مليار دولار، لكنني لم أشر من بعيد أو من قريب إلى بيع الذهب من أجل تسديد الودائع".