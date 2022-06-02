25
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سعي ديبلوماسي دولي عربي لردع إسرائيل عن أيّ عدوان
Lebanon 24
02-06-2022
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار": المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة، تؤكد على أن تقارير ديبلوماسية عربية وغربية، إلى بعض أجهزة الإستخبارات المحلية، حذّرت من محاولة "إسرائيل" استغلال الوضع الهشّ في لبنان والمنطقة، وانشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، وإقدامها على تنفيذ اعتداءات قد تكون هذه المرة أشد وطأة من الغارات التي تقوم بها على مواقع عسكرية في سوريا، بمعنى أن يصار إلى توتير الأجواء على الحدود مع لبنان.
Advertisement
وهذه المعلومات، هي في حوزة أكثر من مسؤول لبناني، لذلك، فإن الأيام المقبلة تشي بتطورات دراماتيكية في ظل الوقت الضائع داخلياً ودولياً، وقد تكون الإعتداءات بداية في الداخل الفلسطيني عبر الإغارة على المخيّمات في غزة ومدن أخرى، وتوسيع مروحة العدوان باتجاه لبنان وسوريا، ولهذه الغاية، فإن الساحة المحلية أمام استحقاقات بالغة الخطورة، وتشي بما لا يُحمَد عقباه في حال استمرّت الأمور في الداخل على ما هي عليه من انقسامات وخلافات، مما سيرتد سلباً على مجمل الأوضاع، وحيث ستستغل "إسرائيل" هذا الإنقسام المتمادي في ظل تلهّي المجتمع الدولي بأكثر من ملف في أكثر من دولة.
من هذا المنطلق، ثمة اتصالات دولية وعربية جرت في الأيام الماضية، وكان لمصر والأردن دوراً بارزاً لتجنّب أي حرب في الداخل الفلسطيني، لأنه من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وإقحامها في حروب هي في غنى عنها، في ظل التحولات والمتغيّرات التي تمرّ بها.
أما على الخط اللبناني، فالمعلومات نفسها، تشير إلى أن الديبلوماسية اللبنانية تقوم باتصالات متعدّدة الإتجاهات مع السفراء المعتمدين في لبنان، ولا سيما الفرنسيين والأميركيين والأمم المتحدة، وعلم في هذا السياق، بأن سفيرة لبنان في الأمم المتحدة أمال مدلّلي، التي شرعت باتصالات مع كبار العاملين في الأمم المتحدة، أكان على مستوى الملفات الخارجية والدولية، والأمر عينه ينسحب على الصعيد الأوروبي، إذ هناك دور فرنسي قد يكون الأبرز بفعل علاقة فرنسا الإيجابية مع الدول المؤثّرة والفاعلة في لبنان، ولهذه الغاية، يرتقب أن تؤدي هذه المساعي الديبلوماسية والتدخلات التي انطلقت بزخم في الأيام الماضية إلى سحب فتيل الإنفجار، إنما، وفي خضم ما تمثّله "إسرائيل" من نوايا عدوانية، الأمر الذي برز من خلال ما قامت به في الداخل الفلسطيني من مسيرة رفع الأعلام، إلى اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين عاقلة، فذلك لم يردعها عنه أي مسعى ديبلوماسي من هنا أو هناك، وبالمحصلة كل الإحتمالات، وفي خضم هذه الأجواء تبقى قائمة، ولا سيما في ظل تراكم أزمات المنطقة والحروب المشتعلة في الإقليم وفي أوروبا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
Lebanon 24
حادث سير مروّع في خلدة... وهكذا تمّ سحب جثة من داخل سيارة!
05:21 | 2022-06-02
02/06/2022 05:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر صورة للفاتورة... "المنقوشة" بـ77 ألف!
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر صورة للفاتورة... "المنقوشة" بـ77 ألف!
08:23 | 2022-06-02
02/06/2022 08:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-06-02
02/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لوزير الماليّة
07:03 | 2022-06-02
02/06/2022 07:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-02
02/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-06-03
أيادٍ سوداء تعبث.. أين الرقابة؟
04:00 | 2022-06-03
إستحقاق التكليف.. قوى التغيير غير موحّدة، القوات ضائعة، والقطوع الباسيلي هش
03:45 | 2022-06-03
عصابة سرقة نفذت عشرات العمليات.. وهذا ما حل بها!
03:45 | 2022-06-03
"حزب الله" يسعى لهذه الخطوة
03:32 | 2022-06-03
إرتفاعٌ جنوني في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
03:31 | 2022-06-03
تحذيرٌ بشأن الأدوية.. هذا ما على اللبنانيين معرفته فوراً
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
03/06/2022 11:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
03/06/2022 11:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
03/06/2022 11:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact