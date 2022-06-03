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لبنان

نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2022 | 01:15
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أفاد مطلعون عن عودة العلاقة الى طبيعتها  بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب ابراهيم كنعان، بعد مرحلة من الخلاف والتباين في المواقف.
وتفيد المعلومات ان "النائبين اللدودين" سابقا باتا على تنسيق سياسي وشخصي كامل منذ عدة اسابيع وحققا  عدة اهداف انتخابية مشتركة.
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وبحسب المعلومات ايضا  فإن العلاقة باتت في غاية الايجابية ويمكن وصفها بالتحالفية، وهذه الايجابية ستتكرّس خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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