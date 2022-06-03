نواب الأرمن... "مع مين"؟



منذ عودة الجنرال ميشال عون الى لبنان، شهدت مختلف تكتلاته النيابية انضمام النواب الأرمن "الطاشناق" اليها، لكن وعلى ما يبدو بعد "انتخابات 2022" سيغير النواب الأرمن عادتهم ولن يكونوا في تكتل واحد مع "التيار الوطني الحر"، ومن المرجح ان ينضموا الى "تكتل وطني واسع وعابر للمناطق والأحزاب" سيتم الاعلان عنه في غضون أيام او أسابيع قليلة.

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