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لبنان

نواب الأرمن... "مع مين"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2022 | 01:30
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منذ عودة الجنرال ميشال عون الى لبنان، شهدت مختلف تكتلاته النيابية انضمام النواب الأرمن "الطاشناق" اليها، لكن وعلى ما يبدو بعد "انتخابات 2022" سيغير النواب الأرمن عادتهم ولن يكونوا في تكتل واحد مع "التيار الوطني الحر"، ومن  المرجح ان ينضموا الى "تكتل وطني واسع وعابر للمناطق والأحزاب" سيتم الاعلان عنه في غضون أيام او أسابيع قليلة.
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لبنان

خاص

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