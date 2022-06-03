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لبنان

تأنيب نائب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2022 | 02:15
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سمع نائبٌ مُنتخب حديثاً تأنيبياً من مرجعيته الحزبية بعدما إنتشر له تسجيل صوتي فيه كلام قاسٍ ولاذع لمناصري هذا الحزب بعدما إنتقدوه على تصرفٍ في جلسةِ مجلس النواب الأولى،  فيما إعتبره هذا النائب تصرفا إجتماعيا شخصيا عاديا.
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وفي المعلومات" ان احد المحازبين تعمّد استفزاز النائب على الهاتف، بطلب من نائب منافس في الحزب ذاته،  فرد النائب غاضبا بتسجيل صوتي تم تسريبه الى العلن".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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