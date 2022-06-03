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لبنان

مرجع استشاري : هذا ما فعلته شخصية مالية رسمية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2022 | 02:30
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في إطار حسابات التصويت  في الجلسة   النيابية الاولى التي لا يزال يشوبها غموض معين ، أشار مرجعٌ إستشاري رسمي الى أن شخصية مالية رسمية ساهمت في وصول الأعداد الى ٦٥ نائبا ، وخاصةً لدورة إنتخاب الرئيس بري الأولى.
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وأشار المستشار الى "أن هذه الشخصية  المالية لها مونة على حوالى خمسة أو ستة نواب".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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