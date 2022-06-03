حزب الله: الموقف واضح من الملف ولن نتساهل

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اكدت مصادر مطلعة ان حزب الله لن يبقي موضوع تنقيب اسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية في اطار التكهنات والتوقعات والتحليلات، بل سيكون له موقف واضح من الخطوة الاسرائيلية المتوقعة.وبحسب المصادر فإن الحزب سيتخذ مواقف علنية من الموضوع بغض النظر عن امكان اقدامه على خطوات عملية بشكل احادي، بمعزل عن موقف الدولة اللبنانية، وهذا قد يكون الجانب الاكثر غموضا في تصريحات الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.وتوقعت المصادر"أن يشكل موقف الحزب استدراجا لمواقف مماثلة من قوى سياسية عدة، ما يؤشر الى نية تصعيد جدية في هذا الملف".